Manyas'ta ay çiçeği üreticisinden yıllık verim beyanname alımları başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ay çiçeği üreticilerinden yıllık verim beyanname alımlarına başlandı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yağışlardan dolayı ay çiçeği üretiminde artış beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, ay çiçeği yıllık ürün beyanname verme süresinin 16 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu.

Kalpakçı, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini de getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu yıl ilçe genelinde ekim alanının 18-20 bin dekar olacağını tahmin ediyoruz. Yıllık ürün de 4 bin ton civarında olur." değerlendirmesinde bulundu.