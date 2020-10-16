Manyas'ta ayçiçeği alımları sona erdi - Son Dakika

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi'ne bağlı Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi, ayçiçeği alımlarını tamamladı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 ayçiçeği alım kampanyası kapsamında, ayçiçeği üreticilerine ürün bedellerinin tamamının ödendiğini belirtti.

Kalpakçı, kooperatifin en büyük varlığı ve dayanağı olan emekleriyle, alın teriyle ürettiklerini kooperatife teslim eden ortaklara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu sezon süresince gerek yurt içi gerekse dünya piyasalarında pandemi ve kuraklık etkisiyle yaşanan güçlü fiyat artış trendine karşılık uygulama ve politikaları çiftçilerimiz lehine güncel tutarak, çiftçilerin fiyat artış sürecinden azami şekilde pay almalarına olanak sağlandı. Birliğimize güvenen, inanan üreticilerimiz her zaman olduğu gibi bu yılda mağdur edilmedi."

Kalpakçı, halen üreticilere yönelik kooperatif tarafından vadeli olarak gübre satışlarının devam ettiğini, buğday, arpa tohumu, yem, küspe, yem katkı maddesi, vadeli sobalık ve kalorifer yakıtı ile kömür satışlarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.