Manyas'ta ayçiçeği desteklemesi alacak üreticiler belirlendi - Son Dakika

Manyas'ta ayçiçeği desteklemesi alacak üreticiler belirlendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından 2019 yılında ayçiçeği döken üreticilere devlet tarafından destek verileceği açıklandı.

Manyas'ta ayçiçeği desteklemesi alacak üreticiler belirlendi, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından 2019 yılında ayçiçeği döken üreticilere devlet tarafından destek verileceği açıklandı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yazılı açıklamasında, ton başına 400 lira destek verileceğini bildirdi.

İlçede geçen sene ayçiçeği eken ve kooperatife teslim ederek bunu belgelendiren 453 üreticiden toplam 5 bin 180 ton ürün alındığını, bunun karşılığında 2 milyon lira destekleme ödeneceğini duyuran Kalpakçı, ürün bedellerinin ilerleyen günlerde hak sahibi üreticilerin hesabına yatırılacağını sözlerine ekledi.

Trakya Bölgesi, Balıkesir, Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta ayçiçeği desteklemesi alacak üreticiler belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı         
16:23
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı         
16:08
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti         
16:05
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu         
15:59
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi         
15:24
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti         
15:20
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip         
15:14
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 18:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manyas'ta ayçiçeği desteklemesi alacak üreticiler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]