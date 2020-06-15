Manyas'ta ayçiçeği desteklemesi alacak üreticiler belirlendi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından 2019 yılında ayçiçeği döken üreticilere devlet tarafından destek verileceği açıklandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından 2019 yılında ayçiçeği döken üreticilere devlet tarafından destek verileceği açıklandı. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yazılı açıklamasında, ton başına 400 lira destek verileceğini bildirdi. İlçede geçen sene ayçiçeği eken ve kooperatife teslim ederek bunu belgelendiren 453 üreticiden toplam 5 bin 180 ton ürün alındığını, bunun karşılığında 2 milyon lira destekleme ödeneceğini duyuran Kalpakçı, ürün bedellerinin ilerleyen günlerde hak sahibi üreticilerin hesabına yatırılacağını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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