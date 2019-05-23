Manyas'ta ayçiçeği rekoltesinde artış bekleniyor

Manyas ilçesinde 2019 yılında 2018 yılına göre ayçiçek ekim alanında artış olduğu açıklandı.

Manyas ilçesinde 2019 yılında 2018 yılına göre ayçiçek ekim alanında artış olduğu açıklandı. Ayçiçeği ekecek çiftçilerin rekolte için beyanname verme süresi başladı.



Manyas Yağlı Kooperatiflerinden yapılan açıklamada bu yıl yağışlardan dolayı bazı çiftçilerin buğdaylarını ekememesinden dolayı ayçiçeği ekecekleri bunun da üretimde 5-6 bin dekarlık bir artışa neden olacağı belirtiliyor.



Trakya Birliğe ait Yağlı Tohumlar Kooperatiflerine ayçiçeği vermek isteyen üreticiler için rekolte beyanname verme süresinin başladığı, 15 Mayıs tarihinde başlayan ayçiçeği rekolte beyanname verme süresinin 15 Temmuz tarihinde sona ereceğini açıklayan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, çiftçilerin kooperatife rekolte beyannamelerini verirken 2019 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini de getirmeleri gerekmektedir. Rekolte beyannamesi vermeyen ayçiçeği üreticilerinin ürünlerinin alınmayacağını söyledi. Kalpakçı, "Bu yıl yağışlardan dolayı buğday ekimi geçen yıllara oranla az yapıldı. Bunun yerine ayçiçeği ekimini yapmasını bekliyoruz, bu da ayçiçeği rekoltemizin geçen yıla göre bu yıl artış olacağını gösteriyor. Geçen yıl Manyas'ta 15 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılmış ve 3 bin ton civarında ürün elde edilmiş, bunun bin 300 tonunu kooperatifimiz almış. Bu yıl ilçe genelinde ekim alanının 18-20 bin dekar arasında olacağını sanıyoruz ve rekolte de 4 bin ton civarında olur" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu

ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor

Yargıtay, Tecavüzcüsünü Öldürüp Kafasını Köy Meydanına Atan Nevin Yıldırım'ın Cezasını Onadı

Diriliş Ertuğrul'un Setinde İftar Yapan Sedat Peker'de Kürt-Alevi Açıklaması