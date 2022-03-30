Manyas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Manyas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

30.03.2022 17:07
Manyas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Manyas'ta gençleri uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmak amacıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Manyas'ta gençleri uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmak amacıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında Manyas Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Tancan Barçin, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl ile ilgili kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldılar.

Kaymakam Çelik, özellikle madde bağımlılığının gençler ve aileleri üzerinde ki olumsuz etkilerini dile getirirken, arkadaşlarına dikkat etmelerini, bu tür kişilerle arkadaşlık kurmalarının kendilerine zarar vereceğini söyledi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Müdürlüğünden gelen polis memuru madde bağımlılığın tanımı, belirtileri ve sosyal yaşamda ki olumsuzlukları konusunda bilgilendirme yaptı. Emniyet Amiri Osman Öztürk ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Sertaç ilçede ki bu tür olaylarla ilgili yapılan çalışmalar ve adliyeye intikal eden olaylar hakkında bilgilendirme yaptılar. Sağlık Gurup Başkanı Yusuf Vakitsayan'ın madde bağımlılığıyla mücadele birimleri konusunda bilgilendirme de bulunurken, çalıştayın bitiş konuşmasında Kaymakam Koray Çelik " Biz sizleri seviyoruz, özellikle uyuşturucu bağımlılığı batağına düşmüş arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız varsa lütfen bizimle veya kolluk güçleri ile temasa geçin. Sizin isminiz kesinlikle gizli tutulur. Biz bağımlıktan kurtulmak isteyen gençlerimiz için her türlü yardıma devlet kurumları olarak hazırız. Sağlıklı bir toplum gençliğin eseri olacaktır." - BALIKESİR

Manyas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
Manyas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

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Hizb-i İslami Partisi, Uyuşturucu, Bingöl, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manyas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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