AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Kongreye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş , AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve delegeler katıldı.

Daha önce atama ile gelen mevcut başkan Yıldız Barçın, yeniden AK Parti Manyas İlçe Başkanlığına seçildi.

Manyas Anadolu Lisesi 'nde, AK Parti Balıkesir İl Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin'in divan başkanlığında yapılan kongre, divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan, 2. sınıfların yüz yüze eğitimi için güzel haberi verdi! Diğer sınıfların durumu ise 3 haftalık değerlendirmeye bağlı