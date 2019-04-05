Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Barcin Mazbatasını Aldı

Manyas'ta Barcin Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Mahalli seçimlerde yeniden Manyas Belediye Başkanlığına seçilen Tancan Barcin, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Manyas'ta Barcin Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli seçimlerde yeniden Manyas Belediye Başkanlığına seçilen Tancan Barcin, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

31 Mart mahalli idareler seçimler sonrası en yakın rakibi cumhur ittifakı adayı AK Partili İbrahim Koman'ı 482 oy farkıyla geçerek yeniden Manyas Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Tancan Barcin mazbatasını aldı. CHP İlçe Başkanı Av. İsfendiyar Ülker, yeni seçilen Milli ittifak meclis üyeleri ve kalabalık bir partiliyle birlikte Manyas İlçe Seçim Kuruluna gelen Belediye Başkanı Tancan Barcin'e mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Eylem Tuba Yılmaz'dan "Hayırlı olsun" dileğiyle aldı. Meclis üyelerinin de mazbatalarını almasıyla belediyeye geçen Tancan Barcin, "Kırsal mahallelerimizde herkesin evine girdik, herkesin elini sıktık, insanların kalbine girmek kolay değil. Kavgasız, gürültüsüz bir seçim geçirdik, kazandığım gün itibarıyla siyasi kimliğimi bırakıyorum. İlk etapta kapalı pazar yeri için çalışmalarımız var bunu nereye yapacağımız konusunda referanduma gideceğiz. 1,5-2 sene içinde kırsal mahallelerimizde kalan yollarımızın da parke çalışmalarını tamamlayacağız" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:20 Kaynak: İHA

İbrahim Koman, Manyas, Politika
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