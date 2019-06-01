Son Dakika Haberleri: Manyas'ta bayramlaşma erken yapıldı
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Manyas'ta bayramlaşma erken yapıldı

1 saat önce

Ramazan Bayramı nedeniyle Manyas Kaymakamlığında bayramlaşma töreni erken yapıldı.

Manyas'ta bayramlaşma erken yapıldı, System.String[]
Ramazan Bayramı nedeniyle Manyas Kaymakamlığında bayramlaşma töreni erken yapıldı.

Manyas'ta bayramlaşma töreni Hükumet Konağı bahçesinde Kaymakam Muhammed Kaya'nın katılımı ile yapıldı. Bayram tatilinin öncesi Hükumet Konağı bahçesine kurum amirleri ve personelle bayramlaşma töreni yapıldı. Kaymakam Kaya bayramlaşma yaptığı konuşmada, "Bayramlar sevgiye, saygıya, dayanışma ve samimiyete vesile oluyor. Bayramda burada pek kimse olmayacağı için, kamu personeliyle bayramlaşmayı uygun gördüm. Ailelerinizle birlikte bayramınızı kutluyorum. Memlekete gitmek için yola çıkan mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum" şeklinde konuştu. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, kamu personeli tek, tek bayramlaştı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Manyas, Güncel
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