Manyas'ta bina çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı - Son Dakika

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Manyas'ta bina çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı
6 saat önce
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir binanın çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı.
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir binanın çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı.
Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına kuşun sıkıştığını gören vatandaşlar kurtararak kutuya koydu.
Esnaf, İbrahim Gözel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkışan ebabil kuşunu kurtararak kutuya koyduklarını söyledi.
Gözel, daha sonra hafif yaralanan kuşu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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