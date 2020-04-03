Manyas'ta bina çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir binanın çatısına sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına kuşun sıkıştığını gören vatandaşlar kurtararak kutuya koydu.

Esnaf, İbrahim Gözel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkışan ebabil kuşunu kurtararak kutuya koyduklarını söyledi.

Gözel, daha sonra hafif yaralanan kuşu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.