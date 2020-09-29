Manyas'ta bu yıl 60 bin dekar yemlik bitki üretimi yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bu yıl 60 bin dekar alanda yemlik bitki üretimi yapıldığı belirtildi.

Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamada, yemlik bitkilerin en başında silajlık mısırın geldiği ve ilçede 35-40 bin dekarda ekimin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sulanabilir arazilerde silajlık mısırın, hububat hasadı sonrası ikinci ürün olarak ekildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, ilçede hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı için yem üretimine ağırlık verildiğini belirtti.

Danç, "Mısır başta olmak üzere, yonca, fiğ gibi ürünlerin ekimi yapılıyor, ortalama bir dekar tarladan iyi bakarsa 7-8 ton mısır alır. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri üreticimizden ister borcuna mahsuben isterse nakit parayla bir ton silajlık mısırı 350 liraya satın alıyor." ifadesinde bulundu.