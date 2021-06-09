Süne zararlısına karşı zirai mücadele başlatıldı - Son Dakika

Manyas'ta ki kırsal mahallelerinin büyük çoğunluğunda buğday ekili arazilerde süne zararlısına rastlandığı için zirai mücadele başlatıldı.

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince buğday ekim alanlarında yapılan kontroller de süne zararlısına tüm alanlar da yoğun olarak rastlandığı için çiftçilere acilen zirai ilaçlama uyarısı yapıldı. Süne zararlısının buğdayın yeşil iken özünü emdiğini, kurumaya yüz tutan taneleri ise salgısıyla yumuşatarak daha sonra daneye zarar verdiği belirtilerek, ilaçlama için beş günlük bir süre olduğu bu süre içinde süne zararlısı ile mücadele edilmesi gerektiğini, aksi halde buğdayda olumsuzluk yaşanacağını, çiftçinin ürettiği buğdayın özünün emildiği için değerinin altında, yemlik fiyatına satın alınacağı uyarısı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçenin 41 kırsal mahallesinde süne zararlısına rastlanıldığı, sadece orman köylerinde süne zararlısına pek rastlanılmadığı belirtildi. - BALIKESİR