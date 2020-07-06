Manyas'ta buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Manyas'ta buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaklaşık on gün önce başlayan buğday hasadı hızla devam ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaklaşık on gün önce başlayan buğday hasadı hızla devam ediyor. Bu yıl buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü.


Manyas'ta arpa hasadının sona ermesiyle birlikte buğday hasadına başlandı. Buğday hasadı tüm hızıyla devam ederken, üreticiler verimlerden memnun olduklarını söylüyorlar. İlçenin kırsal çakırca ve Şevketiye Mahallelerinde geçtiğimiz ay yağan yağan doludan dolayı arpada olduğu gibi buğdayda da verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi. Hamamlı Mahallesi üreticilerinden Hüsnü Hasırcı ve İsmet Eren, ortalama verimin dekar başına 600-700 kg. arasında değiştiğini bu verimin de üreticiye emeğinin karşılığını vereceğini söylediler. Manyas Ziraat Odası başkanı Hüseyin Danç ise açıklamasında "Çiftçilerimiz genelde ağırlıklı olarak, topraklarımızla uyumlu olan Ceyhan 98 ve Sekreterya türü buğdayı tercih ediyor. Bugüne kadar yapılan hasada göre özellikle ovamızda üreticimiz verimlerden memnun olduğunu belirtiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi de kırsal Akçaova Mahallemiz de açtığı alım merkezinde üreticimizin buğdayını alıyor. Şu anda kilosu genelde 1 lira 625 kuruştan ödüyor. Tabi alım öncesi yapılan analizler de bu rakam yükselebiliyor ve düşebiliyor. Manyas'ta yaklaşık 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını tahmin ediyoruz. Ben çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi
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