Manyas'ta cadde ve yollar boşaldı - Son Dakika

Manyas ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Manyas halkı tam anlamıyla uyarken, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor.

Manyas'ta özel izinli görevliler haricinde sadece bir-kaç vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak için yay olarak marketlere gidiyor. Güvenlik güçleri ise çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürürlerken, İlçe Jandarma Komutanlığı da kırsal mahalleler de kontroller yapıyor. - BALIKESİR