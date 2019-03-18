Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anıldı

Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anıldı

46 dakika önce

18 Mart Çanakkale Savaşı ve Şehitleri Anma Günü törenleri Manyas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anıldı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Savaşı ve Şehitleri Anma Günü törenleri Manyas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manyas Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Salur Anadolu Teknik Mesleki Lisesinin hazırladığı anma törenleri, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Manyas İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Erdinç Boztepe "Bugün Yemen'den Balkanlar'a, Trablusgarp'tan Kafkaslara kadar vatan coğrafyasının dört bir tarafında namusumuzu çiğnetmemek, vatanımızı ezdirmemek, ezanlarımızı susturmama ve bayrağımızı indirmemek için Şahadete yürüyen kahramanların günüdür. Çanakkale mananın, maddeye imanın, imkana galip geldiği yerdir. İmkanların ve ümitlerin tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, imanından aldığı güçle düşmana direnen Mehmetçiğe Allah'ın bir lütfüdür Çanakkale" dedi.

Öğrenciler şiirlerini ve semah gösterisi ve Çanakkale oyununun sergilenmesinden sonra 18-Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldılar. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

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