Manyas'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manyas'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

12.05.2022 13:44
Manyas'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında hüküm bulunan ve aranan 5 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında hüküm bulunan ve aranan 5 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.K'nin saklandığı adresi belirledi. Maltepe Mahallesi'nde yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Güveni kötüye kullanma suçundan aranan O.Ü. ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan H.K. ile ödeme şartını yerine getirmemekten aranan O.K. ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan 30 ay kesinleşmiş cezası olan C.İ. de gözaltına alındı.

O.Ü, H.K. ve C.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, borcunu ödeyen O.K. ise savcılık tarafından salıverildi.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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