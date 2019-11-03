Son Dakika Haberleri: Manyas'ta çevre gönüllüleri tohumları toprakla buluşturdu
Son Dakika Güncel Manyas'ta çevre gönüllüleri tohumları toprakla buluşturdu

Manyas'ta çevre gönüllüleri tohumları toprakla buluşturdu

6 saat önce

Manyas ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri on binlerce orman ağacı tohumunu toprakla buluşturdu.

Manyas'ta çevre gönüllüleri tohumları toprakla buluşturdu, System.String[]

Manyas ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri on binlerce orman ağacı tohumunu toprakla buluşturdu.

Manyaslı çevre gönüllüsü Bülent Kilercioğlu'nun sosyal medya aracılığıyla başlattığı etkinlikte bir araya gelen çevre gönüllüleri, kırsal Salur Mahallesi'ndeki belediyeye ait arazide meşe palamudu, dişbudak, kestane ve Afrika akasyası gibi orman ağaçlarının tohumlarını toprağa ekti.

Kilercioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir yıl sonunda filizlenecek ve fide halini alacak orman ağaçlarının isteyen çevre gönüllüleri ve çevreci kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtacağını söyledi.

Bu etkinlikle doğaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Kilercioğlu, "Bu yıl oldukça fazla orman yangını meydana geldi. Herkes üzülüyor ama bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Yanan bölgeleri ağaçlandırmak, burada yetişen fidanları isteyen ücretsiz alıp, kendi bölgesinde etkinlik ve bireysel olarak ağaçlandırmasını sağlamayı ve böylece doğaya katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manyas'ta çevre gönüllüleri tohumları toprakla buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]