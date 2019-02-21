Manyas'ta Çocuklar Sporla Buluşuyor

Manyas
Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçedeki çocukları sporla buluşturuyor.
Kaya, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 100 çocuğun okul saatleri dışında spor salonuna gittiğini söyledi.
Özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının sporla buluşmalarının önemine dikkati çeken Kaya, çocuklara bu anlamda desteklerinin süreceğini ifade etti.
Voleybol, kick boks ve karate dallarındaki etkinliklere katılan çocukların kendi aralarında düzenlenen turnuvalarla desteklendiğini vurgulayan Kaya, "Kick boks antrenörü Uğur Akay
, karate antrenörü Cenk Dere ve voleybol
antrenörleri Osman Kadir Biçer ile İsmail Arı tarafından çalıştırılan çocuklar il geneli ve iller arası müsabakalarda daha iyi sonuçlar almayı amaçlıyor." dedi.
Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlarını aksatmayan gençleri, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen ile zaman buldukça izleyerek her türlü desteği veren Kaya, şöyle konuştu:
"Burada küçük yaştan büyük yaşlara kadar olan çocuklarımız spor yapıyor. Özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın çocuklarını teşvik ettik, onları da burada çalıştırıyoruz. Bu tür aktivitelerin artarak devam etmesini diliyoruz. Bütün gençlerimizi spora davet ediyoruz. Özellikle velilerimizden de çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyorum çünkü spor birçok zararlı alanlardan öğrencileri koparıyor. Ayni zamanda öğrencilerin hem kişisel hem ruhsal gelişmelerine katkı sunuyor."