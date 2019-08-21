Son Dakika Haberleri: Manyas'ta çocuklara yüzme kursu verildi
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Manyas'ta çocuklara yüzme kursu verildi

47 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların yaz tatiline girmesinin ardından Manyas İstiklal İlkokulu bahçesine kurulan havuzda çocuklar gönüllerince eğlenirken, eğiticiler tarafından da yüzme dersleri verilerek yüzme öğrendiler.

Manyas'ta çocuklara yüzme kursu verildi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların yaz tatiline girmesinin ardından Manyas İstiklal İlkokulu bahçesine kurulan havuzda çocuklar gönüllerince eğlenirken, eğiticiler tarafından da yüzme dersleri verilerek yüzme öğrendiler.


Manyas Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar için Belediye Başkanı Tancan Barçin, "Çocuklarımız için böyle bir olanak sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımız havuzda hem yüzmeyi öğreniyorlar, hemde gönüllerince eğlendiler" şeklinde konuştu.


Manyas İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yüzme antrenörleri Dilara Aktuğ, Ogün Yıldırım ve Emrehan Egen gözetiminde 7- 14 yaş gurubu çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verildi. 1.Temmuz tarihinde başlayan yüzme kurslarının 1- Eylül'de sona ereceği açıklandı. Yüzme kurslarına 400 çocuğun katıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
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