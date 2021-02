Manyas'ta denetimler yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Manyas'ta Covid-19 vakalarının son günlerde artması üzerine denetimler yoğunlaştırıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyulması için gerekli tedbirler alındı. Normalleşme sürecine bir an önce geçebilmek için vatandaşların maske, mesafe ve sağlığa uygunluk kurallarına azami dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, ilçe merkezinde Emniyet Amirliğinin, kırsal mahallelerde de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini yoğunlaştırdığını açıkladı. Yıldız, "Vatandaşlarımız lütfen kurallara tam anlamıyla uysunlar, bunlar normal sürece geçişte büyük önem arz etmektedir. Toplumun sağlığı için bireysel olarak kurallara azami derecede dikkat edelim. Her vatandaşın başına bir personel bulundurmamız olası değil. Bunun için her vatandaşımız kendi kontrolünü, toplumun sağlığı için yapmak zorundadır. Sabırla bu güne kadar bunu yaptıysak, biraz daha sabır göstererek vaka sayımızı düşürmeliyiz" dedi. - BALIKESİR