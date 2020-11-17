Manyas'ta dezenfektan çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Manyas'ta dezenfektan çalışmaları sürüyor

17.11.2020 16:42
Manyas'ta dezenfektan çalışmaları sürüyor, System.String[]

Manyas'ta vaka sayılarındaki artış vatandaşları tedirgin ediyor.

Manyas'ta vaka sayılarındaki artış vatandaşları tedirgin ediyor. Manyas Belediyesi ilçede dezenfektan çalışmamalarına hız verdi.

Pandeminin ilk başladığı günlerden bugüne aralıklarla dezenfektasyona devam eden Manyas Belediyesi, son günlerde artan vakalar dolayısıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve parklar ile birlikte ilçe esnaflarının dükkanlarında ilaçlama işlemlerini sürdüklerini açıkladı. Sırt pompası ile dezenfektan çalışmalarını sürdüren personel, çalışmaları sırasında koruyucu giysi kullanıyor. - BALIKESİR

Manyas'ta dezenfektan çalışmaları sürüyor
Manyas'ta dezenfektan çalışmaları sürüyor

Manyas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manyas'ta dezenfektan çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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