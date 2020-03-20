Manyas'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Manyas'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Manyas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra meydanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Manyas'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Manyas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra meydanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların virüse karşı uyarılara uymaları gerektiğini söyledi.

Belediye olarak bu konudaki çalışmaların sürdürüleceğini anlatan Barçın, "İlçedeki tüm kamu kurumları başta olmak üzere pasajlar ve meydanları dezenfekte ettik." dedi.

Tancan Barçın, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:20 Kaynak: AA

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