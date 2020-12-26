Manyas'ta eski bir evde yaşan zihinsel engelli vatandaşa yeni ev verildi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, eski bir evde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Okur'a (50), yeni bir ev yapılarak hediye edildi.

Kırsal Hacıibrahimpınarı Mahallesi'nde yıkılmak üzere olan bir evde oturan Okur, Manyas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Belediyesi, Türk Anneler Derneği Balıkesir Şubesi, Hacıbrahimpınarı Mahalle Muhtarlığı, Balıkesir esnafı ve yardımseverlerin de katkılarıyla Okur'a üç ayda yeni ev yapıldı.

Okur'a yeni evinin anahtarını teslim eden Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, burada yaptığı konuşmada, yardımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beş çocuk babası Ahmet Okur da yeni bir eve kavuşmanın sevincini yaşadığını ve kendisine yardımcı olan herkese minnettar olduğunu dile getirdi.