Manyas'ta "Gelecek için pedalla" etkinliğinde 10 kilometre bisiklet sürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen "Gelecek için pedalla" etkinliği kapsamında bir araya gelen 60 kişi 10 kilometre bisiklet sürdü.

Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Manyas Gençlik Merkezinin organize ettiği etkinlik, Boğazpınar Mahallesi güzergahı üzerinden eski Manyas Mahallesi Göleti'nde sona erdi.

60 kişinin 10 kilometre bisiklet kullandığı etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe ile bazı kurum amirleri de katıldı.