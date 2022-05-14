Manyas'ta Gençlik Haftası doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Orman İşletme Şefliğinin organize ettiği yürüyüş kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencileri İrşadiye mevkisinde toplandı.

Keçiağılı Şelalesi mevkisinden geçen gençler, yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşü tamamladı.

Doğa yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen, Orman İşletme Şefi Eren Cesur ile jandarma ekipleri ve ormancılar katıldı.