Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu - Son Dakika
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Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu

22.05.2022 09:13
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu

Manyas'ta Gençlik Haftası gençlerin solist olarak katıldığı konser ile son buldu.

Manyas'ta Gençlik Haftası gençlerin solist olarak katıldığı konser ile son buldu.

Manyas Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konserde Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri Şevval Şenkaya, Beyza Sipahi, Tuğçe Eroğlu, Rojin Kahraman Samet Selçuk Aydın ve Emirhan Durgut solist olarak ilk kez sahne alırken, gençler mükemmel bir performans sergileyerek büyük alkış aldılar. Nurdan Özgür Tekin yönetiminde ki Yağız Ada Tekin Kostak Ali zeybeği ve Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi de Ankara yöresi oyunları ile katıldılar. Gecenin sonunda ise Balıkesir BŞB Belediye Konservatuarı popüler müzik sanatçısı Furkan Avcı gençleri şarkılarıyla coşturdu. Geceye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, vatandaşlar, öğrenciler ve gençler katıldılar. Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, solist olarak görev alan ve gecede kendilerine destek veren Balıkesir BŞ ve Manyas Belediye Başkanlığına teşekkür etti. - BALIKESİR

Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu
Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu

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KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Haftası düzenlenen konser ile son buldu - Son Dakika


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