Manyas'ta Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika

Manyas Gençlik Merkezi bünyesinde görev alan gönüllü gençler, ilçe genelindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Gençlik Merkezi liderlerinden Fatih Özel ve Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, kırsal Değirmenboğazı Mahallesi'nde Topal ailesine ziyarette bulunarak, ev ve bahçe işlerinde yardım etti.

Eğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençler yaşlılarımızdan hayat dersi alırken, onlara da ev ve bahçe işlerinde varsa yardımcı oluyorlar. Her iki tarafta bu şekilde mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.