Manyas'ta gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın talimatları doğrultusunda gıda satışı ve üretimi yapılan iş yerleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Ramazan ayı öncesi ve koronavirüs tedbirleri kapsamında gıdaların hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla denetlemelerin yapıldığı ve işletme sahiplerinin bilgilendirildiği açıklandı.

Denetimlerde, iş yeri girişlerine dezenfektan konulup konulmadığı, çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.