Manyas'ta gönüllü gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Manyas'ta gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

08.06.2022 15:15
Manyas'ta gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından kırsal Kızıksa Mahallesi'nde park ve çevresinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında temizlik yapıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından kırsal Kızıksa Mahallesi'nde park ve çevresinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında temizlik yapıldı.

Gençlik Merkezi lideri Fatih Özel ile bölgeye giden gençler, temizlik çalışmasının ardından özellikle boş zirai ilaç kutularının çevreye verdiği zarara dikkati çekti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, gönüllü gençlere bu tür sosyal projelerde daha önce olduğu gibi özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.

Kızıksa Mahallesi Muhtarı Kamil Çakır ise çevre konusunda mahalle halkı olarak daha dikkatli olacaklarını söyleyerek, gençlere ikramlarda bulundu.

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Kaynak: AA

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