GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı

25.08.2022 17:12
GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı

Manyas'ta, Güney Marmara Kalkına Ajansı'nın (GMKA) ile Manyas Kaymakamlığı arasında imzalanan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesi kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Manyas'ta, Güney Marmara Kalkına Ajansı'nın (GMKA) ile Manyas Kaymakamlığı arasında imzalanan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesi kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakamlığın hazırladığı ve Manyas Kadın Kooperatifi tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanacak olan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesine 2 milyon 200 bin lira destek sağlanacak.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ile GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç tarafından imzalanan protokolün ardından yapılacak çalışmalarla Manyas Gölü'ndeki sazların ve koyun yünleri üretime kazandırılacak, yanı sıra yöresel lezzetlerin tanıtımı ve satışının gerçekleştirilecek.

Kaymakam Koray Çelik, projenin ilçeye büyük katkı sunacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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