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Manyas'ta halk konseri

1 saat önce

Manyas ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve "5. Süt Ürünleri Festivali" dolayısıyla konser verildi.

Manyas'ta halk konseri, System.String[]

Manyas ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve "5. Süt Ürünleri Festivali" dolayısıyla konser verildi.

Atatürk Meydanı'ndaki Kolpa ve Aydilge konserleri öncesi CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin ve CHP İl Başkanı Serkan Sarı katılımcılara hitap etti.

Halk oyunları ve havai fişek gösterileri sonrası Kolpa sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan grup, özellikle gençlerden büyük alkış topladı. Daha sonra ise Aydilge şarkılarıyla geceye renk kattı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Barcin sanatçılara çiçek, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da peynir paketi hediye etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk Meydanı, Manyas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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