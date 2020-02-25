Manyas'ta halk toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Manyas'ta halk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Manyas'ta halk toplantısı yapıldı

6 saat önce

Manyas ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, protokolün ve vatandaşların her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantısı yapıldı.

Manyas'ta halk toplantısı yapıldı, System.String[]

Manyas ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, protokolün ve vatandaşların her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantısı yapıldı.


Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığında yapılan toplantı müftülük toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Tancan Barçın ile daire amirleri, Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı toplantıda geçen ay yapılan toplantı da alınan kararlar ve gerçekleşme oranları görüşüldü.


Kaymakam Muhammed Kaya toplantıya katılanlara hitaben yaptığı konuşma da, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, muhtarlardan aile içi kavgalarda olayın boyutlarının yükselmesi durumunda kendisinin haberdar edilmesini istedi. Bunun yanı sıra alkol satışı yapılan bayi ve büfelerde saat 22'den sonrası satış yasağı kontrollerinin yapılmasını, alkollü araç yapanların kaza yaptıklarını ve canların yandığına dikkat çekti. Kaymakam Muhammed Kaya "Olası afetlere karşı afet müdahale timleri oluşturmak istiyoruz, gönüllülerin Kaymakamlığımıza başvurmalarını istiyoruz. Bu konuda Meslek Yüksek Okulumuzdan öğrencilerimiz var ancak biz yerel halktan oluşturmayı istiyoruz. Öğrenciler mezun olunca gittiği için böyle düşünüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Tancan Barçin'da Sokak hayvanları ve doğalgaz konusunda yapılan çalışmaları aktardı. - BALIKESİR

Tancan Barçın, Manyas, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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