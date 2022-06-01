Manyas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Manyas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

01.06.2022 13:38
Manyas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

Manyas ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası, İstiklal İlkokulu bahçesinde başladı.

Manyas ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası, İstiklal İlkokulu bahçesinde başladı.

İlçedeki okullar, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü okulun bahçesinde açtıkları stantlarda yıl içinde ürettikleri ürünleri sergiledi.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından Nene Hatun Anaokulu ve Atatürk Ortaokulu halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Etkinlik kapsamında okulların açtığı stantlar, protokol üyelerince ziyaret edildi. Öğrenciler ve öğretmenler okulları ve sergiledikleri ürünler hakkında bilgi verdiler.

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Kaynak: AA

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