Manyas'ta hububat ekimi tamamlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir süredir başlayan hububat ekimi sona erdi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, yazılı açıklamasında, bu yıl 75 bin dekar alanda ekim yapıldığını belirtti.

Bu yıl genelde arpaya doğru kaymanın oluştuğunu ifade eden Danç, "Genelde hayvan yemi olarak tercih ediyorlar, ovada buğday ekimi pek yapılmıyor, sulama yapılan yerler de ise arpa erken hasat edildiği için, ikinci ürün ekme şansları oluyor. Biz de ağırlıklı olarak kırmızı cins türler ekiliyor, çiftçimiz buğdayın maliyetinden dolayı pek memnun değil, ayçiçeğini tercih ediyor." dedi.

Danç, ürünlerin ekimi için uygun havanın oluştuğunu ve ürünlerin yeşermeye bile başladığını sözlerine ekledi.