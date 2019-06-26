Son Dakika Haberleri: Manyas'ta hububat hasadı başladı
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Manyas'ta hububat hasadı başladı

1 saat önce

Arpa hasadından sonra şimdi de buğday hasadının başladığı Manyas'ta üretici yüksek verimi sevinçle karşıladı.

Manyas'ta hububat hasadı başladı, System.String[]
Arpa hasadından sonra şimdi de buğday hasadının başladığı Manyas'ta üretici yüksek verimi sevinçle karşıladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Manyas'ta bu yıl 70 bin dekar arazi de buğday, 20 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldığını açıklarken "Buğday ekimi geçen yıla göre 15 bin dekar bir azalma gösterdi, geçen yıl 85 bin dekar buğday ekimimiz vardı, bu azalma da sulanabilir arazi sahası genişledikçe çiftçimiz çeltik üretimine kayıyor. İlçemiz iklim ve toprak yapısı Ceyhan türü buğdaya daha uyumlu olduğu için bu çeşit ağırlıklı olarak ekiliyor. Şu anda yeni başlayan hasatta verimler güzel 450-600 kilo arasında üreticimiz verim alabiliyor" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Manyas, Ekonomi
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