Manyas'ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manyas'ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Manyas'ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Manyas Kaymakamlığı tarafından Suriye'de iç karışıklığın yaşandığı İdlib için nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

Manyas'ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas Kaymakamlığı tarafından Suriye'de iç karışıklığın yaşandığı İdlib için nakdi yardım kampanyası başlatıldı.


Manyas'ta bulunan Atatürk meydanında yardım için çadırı kurulurken, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya yardım kampanyası nedeniyle yaptığı konuşmada 1 Aralık 2019 tarihinden bu güne kadar 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç ettiklerini ve edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocukların oluşturduğunu belirterek, "Bölgede ki kış şartları yoğun yağışlar yaşamı olumsuz etkilemektedir. Sınırımıza yakın bölgelere göç etmiş, sığınmacılar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunlarıyla karşı karşıya bulunmakta ve bu anlam da acil insani yardıma muhtaç durumdalar" dedi.


Kaymakam Kaya, 29 Şubat tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında, yardım çadırından makbuz karşılığında yardım yapılabileceğini, daha sonra toplanan nakdi yardımın Ziraat Bankası Kaymakamlık hesabında toplanan yardımların AFAD aracılığıyla bölgeye gönderileceğini söyledi. Yardım kampanyası açılışında savaş mazlumları için dualar edildi ve kampanya başlatıldı. Yardım kampanyası açılışına kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Suriye, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı
AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 20:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manyas'ta İdlip için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]