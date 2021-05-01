Manyas'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Manyas ilçesinde, hayırseverlerin sağladığı yardımlar, her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

Kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki gençler, ramazan ayı boyunca her gün tüm evleri dolaşarak, pide ve gıda ürünlerini ihtiyacı olanlara teslim ediyor.

Hamamlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Çelik, konuya ilişkin, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin sağladığı yardımların kooperatifte toplandığını söyledi.

Mahallenin yaklaşık 150 haneden oluştuğunu belirten Çelik, "Gençler, yardımların dağıtılması konusunda bize destek veriyor. Hayırsever vatandaşlarımıza ve katkı sunan gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yardım paketlerini dağıtan gençlerden Çağlar Manay da böyle bir hayra vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.