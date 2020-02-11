Manyas'ta ihtiyaç sahiplerine otomatik hasta yatağı yardımı - Son Dakika

Manyas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilçedeki ihtiyaç sahiplerine otomatik hasta yatağı yardımı yapıldı.

Vakfın, Manyas Devlet Hastanesi iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında, vakfa kayıtlı 9 hasta için otomatik hasta yatağı alındı. Yataklar, yemek masalarıyla hastalara teslim edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Manyas Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Muhammed Kaya, "Protokol kapsamında, hasta yataklarıyla işi biten vatandaşlarımız yatakları hastanemize teslim edecek ve hastane yönetimi de bu yatakları ihtiyacı olan yeni vatandaşlara devredecek. Proje, şartları uyan hastaların olması durumunda devam ettirilecek." ifadelerini kullandı.