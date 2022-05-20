Manyas'ta ilçe idarecileri ile Roman gençler salon futbolu oynadı - Son Dakika
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Manyas'ta ilçe idarecileri ile Roman gençler salon futbolu oynadı

20.05.2022 13:03
Manyas'ta ilçe idarecileri ile Roman gençler salon futbolu oynadı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında salon futbolu maçı yapıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında salon futbolu maçı yapıldı.

Manyas Spor Salonu'nda Kaymakam Koray Çelik ve kurum amirlerinin yer aldığı Topçular takımı, çoğunluğu Manyas Belediyespor kadrosunda bulunan Roman gençlerden oluşan Başakspor'a 15-9 yenildi.

Maçın ardından baklava ikram eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız gençlerimizle birlikte olmaktı. Onlara bu kış kendileri için düzenlediğimiz sucuk partisinde verdiğim bir söz vardı, bir maç düzenlemeye karar vermiştik. Maçı da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamına aldık, güzel oldu. Kendilerine, Belediye Başkanımız Tancan Barçin'a ve katılım gösteren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş, Emniyet Amiri Osman Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, İlçe Spor Müdürü Kudret Eğen, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Coşkun Kalp ve gençler katıldı.

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Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manyas'ta ilçe idarecileri ile Roman gençler salon futbolu oynadı - Son Dakika


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