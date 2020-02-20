Manyas ilçesinde, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışma, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden oluşan jürinin değerlendirmesine göre, İstiklal İlkokulundan Rümeysa Demiralay, İmam-Hatip Orta Okulundan Setenay Sayın, liseler de ise Ece Abakay birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin 12 Mart'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde verileceği bildirildi.

Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Murat Kılıç, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler izledi.