Manyas'ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada kavanoz içerisinde gizlenmiş kubar esrar buldu. Jandarma ekipler araçta şüpheli 6 kişi gözaltına alındı

Manyas Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk sahalarında bulunan Hamamlı Mahallesinde ki devriye faaliyeti sırasında şüpheli olarak değerlendirildiği tespit edilen bir aracın etrafında yeni içilmiş kubar esrar olduğunun belirlendiği, olay yerinde bulunan şahıslara ve araca Manyas Sulh Hukuk Hakimliğinden alınan arama kararı gereğince kamyonet araçta torpido kısmında bir adet kavanoz içinde yaklaşık 150 gr. kurutulmuş esrar bulundu.

Jandarma ekipleri K. B, S. İ, O. Ö, Y. E. D, S. G ve Ü. A Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin jandarmada sorguları devam ediyor. - BALIKESİR