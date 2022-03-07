Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı

07.03.2022 16:42
Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı

Manyas'ın kırsal Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manyas'ın kırsal Hacıosman Mahallesinde telefon kablolarını çalan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bandırma Jandarma Suç Araştırma Timi yaptıkları ortak araştırma da gecenin geç saatlerinde Türk Telekom'a ait telefon kabloların kesildiğini tespit ettiler. Olay yerinin ilerisinde bulunan hayvan ahırlarında bulunan kameralardan iz süren ekipler Manyas ve Gönen PTS görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin Gönen ilçesinde hurdacılık yapan İ.K, S.B, Y.G, Ü.A ve Z.A olduklarını belirledi. Şüphelilerin hurdacı dükkanı ve evlerinde yapılan aramalarda yakılmış halde yakılmış Türk Telekom kablosu bulunduğu açıklanırken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldıkları belirtildi. - BALIKESİR

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Türk Telekom, Jandarma, Manyas, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manyas'ta kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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