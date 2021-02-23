Manyas'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan bu kişinin kullandığı boru anahtarı, çekiç, demir makası, pense, demir kesme testeresi ve spiral makinesi ele geçirildi.

Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor

Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi