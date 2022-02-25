Manyas'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
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Manyas'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

25.02.2022 16:41
Manyas'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Müftülük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Manyas Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Günaydın, kurum amirleri ve kurumların kadın personelleri katıldı.

Toplantıda, kadın hakları, kadına yönelik şiddetin son bulması için yapılabilecek çalışmalar, mutlu ailenin formülleri, kadının sosyo-ekonomik olarak desteklenmesi gibi birçok konu görüşüldü.

Katılımcıların konu hakkında görüş ve değerlendirmelerinin alındığı toplantıda, Kaymakam Çelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Günaydın, kadınların Kadın Destek Uygulaması (KADES), 183 numaralı sosyal destek hattı konusunda bilgilendirilmelerinin önemine dikkat çekti.

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Cumhuriyet, Balıkesir, Müftülük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manyas'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
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