Manyas'ta kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Manyas'ta kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından Manyas ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından Manyas ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde konuşlandırılan otobüse gelen vatandaşların kontrolleri yapılarak uygun olanların kan alma işlemleri gerçekleştirildi.

Görevlilerden Dr. Hakan Ayanoğlu, halkın ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "50 ünite kan bağışı topladık. Bu bağış tabii ki yeterli bir sayı değil ama Manyas gibi küçük ilçeler için kabul edilebilir bir rakam diye düşünüyoruz. Kan bağışında bulunan tüm Manyaslılara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Kızılay, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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