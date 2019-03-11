Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi

Manyas'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi

9 dakika önce

Manyas'ta vatandaşlar, Balıkesir Kızılay Kan Bankası mobil aracına giderek bağışta bulundu.

Manyas'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi, System.String[]
Manyas'ta vatandaşlar, Balıkesir Kızılay Kan Bankası mobil aracına giderek bağışta bulundu.

Her ay düzenli olarak ilçeye gelen ve Atatürk anıtı önüne konuşlanan mobil araçta bir günde 90 ünite kan ile 9 kök hücre numunesi verildiği açıklandı.

Türk Kızılay'ı Balıkesir Kan Bankası mobil aracındaki sağlık ekibinin başkanı Dr. Hasan Fatih Solak, bağış için gelen vatandaşların sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra uygun olanların bağışlarını kabul ettiklerini belirtti.

Kızılay'ın kan bağış kampanyasına bu ay geçtiğimiz aylara göre daha fazla ilginin olduğunu söyleyen Solak, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışında bulunan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, yaptığı açıklamada, "Kan sürekli ihtiyaç duyulan bir madde ve tek kaynağı insan olduğu için çok önemlidir. Bu nedenle sağlıklı vatandaşlarımızın ben kan bağışı yapmalarını öneriyorum. Bir nevi yardımlaşmak olan kan bağışının ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA

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