Manyas'ta kedi ile köpek dostluğu - Son Dakika

Manyas'ta kedi ile köpek dostluğu
18.11.2020 15:20
Balıkesir'in Manyas ilçesinde Mustafa Kaplan'a ait kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde Mustafa Kaplan'a ait kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Manyas'ta Mustafa Kaplan'ın pamuk adı verdiği kedisiyle, çakmak isimli köpeğinin birbirleriyle sarmaş dolaş yatmaları görenleri şaşırtırken, bazı kavgacı insanlara örnek olmasını diliyorlar. Yine kırsal Büyük Soğuklar Mahallesinden Ramazan Gönül'ün akbaş ve çerez isimlerini verdiği köpekleri ile sarmal ismini verdiği kedisinin dostluğu ve birbirleriyle olan güzel geçimleri de bir başka güzel kare olarak karşımıza çıkıyor. - BALIKESİR
Son Dakika Alman futbolcu Sami Khedira, Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu