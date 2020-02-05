Manyas'ta kimsesizlere tahsis edilen konteyner yandı - Son Dakika

Manyas ilçesinde kimsesizlerin barınması için konulan konteynerlerden biri yangında kullanılamaz hale geldi.

Türk Kızılayı tarafından önceki yıllarda Manyas Kızılay Şubesinin talebi üzerine gönderilen konteyner, kimsesiz ve yoksul vatandaşların barınmaları için Yeni Mahalle'de İlçe Emniyet Amirliğinin bitişiğindeki boş arazide bulunuyor.

Bir vatandaşın barındığı ve bu kişinin içinde olmadığı sırada konteynerde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle konteynerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.