Manyas'ta kimsesizlere tahsis edilen konteyner yandı - Son Dakika
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Manyas'ta kimsesizlere tahsis edilen konteyner yandı

6 saat önce

Manyas ilçesinde kimsesizlerin barınması için konulan konteynerlerden biri yangında kullanılamaz hale geldi.

Manyas'ta kimsesizlere tahsis edilen konteyner yandı, System.String[]

Manyas ilçesinde kimsesizlerin barınması için konulan konteynerlerden biri yangında kullanılamaz hale geldi.

Türk Kızılayı tarafından önceki yıllarda Manyas Kızılay Şubesinin talebi üzerine gönderilen konteyner, kimsesiz ve yoksul vatandaşların barınmaları için Yeni Mahalle'de İlçe Emniyet Amirliğinin bitişiğindeki boş arazide bulunuyor.

Bir vatandaşın barındığı ve bu kişinin içinde olmadığı sırada konteynerde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle konteynerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Türk Kızılayı, Yeni Mahalle, Kızılay, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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