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Manyas'ta kırım Kongo şüphesi

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Yayla Mahallesi'nde yaşayan H.K, Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü şüphesiyle hayatını kaybetti.

Manyas'ta kırım Kongo şüphesi, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Yayla Mahallesi'nde yaşayan H.K, Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü şüphesiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Manyas'ın kırsal Yayla Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki üç çocuk babası H.K'nin dün sabah kanlı ishal ve kanlı istifra şikayetiyle Manyas Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Bursa'ya sevk edilen H.K aynı gün içinde vefat ettiği belirtildi. Belirlenen bulgular üzerine H.K'nin Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü yüzünden ölme olasılığının çok yüksek olduğu açıklandı. Manyas Sağlık Gurup Müdürlüğü, H.K'nin olasılıklar yüzünden tedbir amaçlı olarak tabutuyla birlikte Yayla Mahallesi'nde toprağa verileceği ve mahallede yakın temasta bulunduğu kişilerin kontrol altına alındığını açıklandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Balıkesir, Yayla Mahallesi, Kırım, Manyas, 3. Sayfa
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