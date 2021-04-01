Manyas'ta kırsal mahallelerde 22 hane karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki 22 hanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Erecek, Eşen, Haydar, Eskiçatal, Kocagöl ve Akçaova mahallelerindeki 22 hane için karantina kararı alındı.
Kaymakam Fatih Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerde ikinci değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağını belirtti.
Yıldız, mahallelerde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina tedbirlerinin alınacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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