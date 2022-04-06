Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

06.04.2022 16:44
Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Akçaova Mahallesi yolundan Manyas- Gönen kara yoluna çıkan Erdoğan Erkan (85) idaresindeki 10 PE 899 plakalı otomobil, kara yolunda ilerleyen Mehmet Fatih Altınok'un kullandığı 77 AP 797 plakalı araca çarptıktan sonra tarlaya savruldu.

Kazada yaralanan sürücü Erkan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mehmet Fatih, Balıkesir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manyas'ta kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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